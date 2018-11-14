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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В челябинской областной больнице 56-летней женщине успешно пересадили сердце
14.11.2018 г. 14:44
В Челябинской области провели успешную операцию по трансплантации сердца.
К врачам обратилась 56-летняя жительница Карталов. Перенесенная ангина дала осложнение, из-за которого женщина стала задыхаться, с трудом ходила и не могла спать лежа.
Операция шла порядка четырех часов. Ювелирные манипуляции проводила бригада кардиохирургов и анестезиологов областной больницы, а также приглашенные специалисты из Екатеринбурга. Через неделю после пересадки врачи проверили, как прижилось донорское сердце, и затем выписали пациентку.
Главный трансплантолог регионального минздрава Алексей Барышников рассказал, что всего в стенах областной больницы пересадили 120 почек и провели шесть трансплантаций печени. Операция по пересадке сердца стала второй в истории медучреждения. В будущем на оборудовании областной больницы планируют проводить мультиорганные трансплантации — например, одновременно пересаживать сердце и легкие, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Фото с сайта pixabay.com
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