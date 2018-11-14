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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В структуре правительства Челябинской области появилось новое казенное учреждение
14.11.2018 г. 14:36
Фото с сайта gubernator74.ru
В Челябинской области создали ведомство по обеспечению деятельности Госжилинспекции.
Распоряжение о создании управления по обеспечению деятельности областной Государственной жилищной инспекции во вторник, 13 ноября, подписал губернатор Борис Дубровский.
Управление займется организационно-техническим, информационным и правовым обеспечением ведомства. В его штат войдут 50 человек. Работу новое учреждение начнет с 1 января 2019 года.
Фото с сайта gubernator74.ru
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