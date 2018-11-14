В структуре правительства Челябинской области появилось новое казенное учреждение

Фото с сайта gubernator74.ru

В Челябинской области создали ведомство по обеспечению деятельности Госжилинспекции.

Распоряжение о создании управления по обеспечению деятельности областной Государственной жилищной инспекции во вторник, 13 ноября, подписал губернатор Борис Дубровский.

Управление займется организационно-техническим, информационным и правовым обеспечением ведомства. В его штат войдут 50 человек. Работу новое учреждение начнет с 1 января 2019 года.

Фото с сайта gubernator74.ru



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