Область поможет городам и районам рассчитаться с долгами за газ

Фото с сайта astv.ru

Губернатор Борис Дубровский направил около 600 млн рублей на тепло для южноуральцев.

Дополнительное финансирование из регионального бюджета направляется для расчетов перед поставщиком газа — компанией «НОВАТЭК – Челябинск».



«Деньги из областного бюджета будут распределены между муниципалитетами, так мы исключим возможность срыва подачи тепла населению и объектам социальной сферы», — подчеркнул Борис Дубровский.

По решению губернатора более 322 млн рублей территории получат в виде дотаций. Еще свыше 277 млн рублей городам и районам будут выделены в виде бюджетных кредитов под льготную процентную ставку. Задолженность за газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» сегодня составляет 1,6 млрд рублей.

Фото с сайта astv.ru

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