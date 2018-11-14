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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Область поможет городам и районам рассчитаться с долгами за газ
14.11.2018 г. 15:32
Фото с сайта astv.ru
Губернатор Борис Дубровский направил около 600 млн рублей на тепло для южноуральцев.
Дополнительное финансирование из регионального бюджета направляется для расчетов перед поставщиком газа — компанией «НОВАТЭК – Челябинск».
«Деньги из областного бюджета будут распределены между муниципалитетами, так мы исключим возможность срыва подачи тепла населению и объектам социальной сферы», — подчеркнул Борис Дубровский.
По решению губернатора более 322 млн рублей территории получат в виде дотаций. Еще свыше 277 млн рублей городам и районам будут выделены в виде бюджетных кредитов под льготную процентную ставку. Задолженность за газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» сегодня составляет 1,6 млрд рублей.
Фото с сайта astv.ru
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