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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В ОНФ назвали необоснованным повышение тарифов на вывоз мусора в Магнитогорске
14.11.2018 г. 13:45
Эксперты регионального отделения Народного фронта проанализировали тариф на вывоз ТКО в Магнитогорске.
В ходе мониторинга общественники не увидели существенных причин для увеличения ставки, поскольку это не привело к росту качества оказываемых услуг. Во дворах сохраняются антисанитарные условия, баки переполнены, а мусор вывозится нерегулярно. Закрытая магнитогорская свалка до сих пор эксплуатируется, несмотря на то, что она уже не входит в соответствующий реестр.
«Фактически региональное министерство тарифного регулирования, утвердив ставку на вывоз мусора, легализовало сомнительную деятельность в сфере обращения с ТКО в Магнитогорске. Также эксперты Народного фронта считают, что с приходом нового регоператора были завышены показатели объема мусора, что в том числе сказывается на высокой стоимости услуг», — отметил представитель регионального отделения ОНФ Виталий Вороной.
В Магнитогорске тариф на вывоз мусора подняли в конце 2017 года. После изменения принципа оплаты с площади квартиры на количество проживающих ставка фактически выросла в четыре раза – вместо 22 рублей магнитогорцы стали платить 87,5 рубля с человека. В УФАС сочли цену завышенной почти на 20% и тариф снизили, однако перерасчет по ранее оплаченным квитанциям не сделали.
Эксперты ОНФ обратились в прокуратуру УрФО. Они требуют проверить законность повышения тарифов для магнитогорского кластера, правомерность эксплуатации городской свалки, а также перерасчета стоимости услуг регоператора.
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