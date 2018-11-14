Челябинцы смогут регистрировать новые машины без посещения ГИБДД

Фото с сайта autozam.ru

МВД разработало требования к тем, кто будет регистрировать автомобили в салонах.

В начале августа президент Владимир Путин подписал закон, который предлагает разрешить регистрацию новых машин без посещения ГИБДД. Это касается тех, кто будет покупать автомобили у официальных дилеров, пишет РИА Новости.

Клиентам автосалонов не нужно будет ездить в ГИБДД, чтобы поставить машину на учет. Кроме того, подразделение ГИБДД будет назначать только номер, а знаки владелец автомобиля будет получать у изготовителя самостоятельно. Все фирмы планируется включить в реестр, предельные тарифы для них разработает ФАС.

В требованиях, разработанных МВД для специалистов-регистраторов в автосалонах, сказано, что они должны уметь идентифицировать транспортные средства, выявлять признаки изменения идентификационных данных, оформлять документы для регистрации. Кроме того, специалисты должны уметь контролировать техническое состояние автомобилей.

Фото с сайта autozam.ru

Все новости за 14.11.2018 г.»