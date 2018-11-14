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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Toyota отзывает более 220 автомобилей в России из-за риска короткого замыкания
14.11.2018 г. 13:30
Росстандарт сообщает об отзыве 226 автомобилей Toyota Prius.
Отзыву подлежат машины, произведенные с 1 августа 2016 года по 8 мая 2018 года.
«Причиной отзыва является то, что на автомобилях Toyota (Prius) в силу особенностей сборки существует вероятность контакта жгута электропроводки гибридной установки и крышки электропроводки. При эксплуатации автомобиля возможно попадание пыли между жгутом электропроводки и крышкой электропроводки в месте подсоединения жгута к блоку управления гибридной установкой», — пояснили в Росстандарте.
Длительное пользование автомобилем в таком состоянии из-за вибрации может вызвать нарушение изоляции проводки. А это — привести к короткому замыканию и перегреву, что повышает риск возгорания, сообщили в федеральном агентстве по техническому регулированию.
VIN-коды машин, которые подлежат отзыву, размещены на сайте Росстандарта. Владельцы могут не дожидаться сообщения дилера и самостоятельно проверить автомобили. Если совпадение будет обнаружено, то нужно связаться с сервисным центром и записаться на ремонт. Специалисты проверят жгут проводов двигателя и при необходимости заменят деталь на новую. Все работы проведут бесплатно.
Фото с сайта pixabay.com
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