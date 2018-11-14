В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать «незамерзайку» для автомобилей

Фото с сайта bycars.ru

На сайте Роспотребнадзора опубликовали рекомендации по выбору стеклоомывающих средств.

В ведомстве напомнили, что качественные «омывайки» не могут стоить меньше 300 рублей за 4-5-литровую емкость. В состав дешевых жидкостей за 100 рублей, как правило, входит метиловый спирт. У него слабый запах, но использовать его нельзя. Метанол — это яд, который негативно воздействует на нервную и сосудистую системы, на зрительные нервы и сетчатку глаз. Если 5-10 граммов этого спирта попадет в организм, человек может ослепнуть. А смертельная доза составляет 30 граммов.

Для производства качественных стеклоомывающих жидкостей применяют изопропиловый спирт, пропиленгликоли и этиленгликоли. Изопропиловый спирт имеет резкий запах, напоминающий ацетон. Его очень сложно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Фото с сайта bycars.ru

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