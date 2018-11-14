В мэрии Челябинска прокомментировали ситуацию с выделением земли под достройку ЖК «Новоград»

Фото с сайта vk.com/cheldovatora46

Городской комитет по имуществу и земельным отношениям обратился с разъяснениями к дольщикам «Новограда».

По словам председателя комитета Сергея Чигинцева, мэрия не игнорировала требования предоставить землю под строительство третьей очереди комплекса. Местные власти сейчас ограничены в распоряжении участком. Совместно с минстроем области разрабатываются варианты помощи дольщикам законным путем.

«При ведомстве создана рабочая группа, куда входят и представители мэрии, которая занимается решением возникших проблем ЖК «Новоград». Именно в компетенции этой рабочей группы принятие всех стратегических решений. Никаких препятствий со стороны администрации Челябинска нет и не может быть», — говорится в обращении.

Сергей Чигинцев добавил, что заседание Арбитражного суда по делу о банкротстве компании-застройщика «Град» перенесено на 14 декабря.

В среду, 14 ноября, инициативная группа дольщиков опубликовала открытое письмо губернатору Борису Дубровскому. В нем они обвинили местные власти в саботаже мероприятий по оказанию помощи в достройке жилого комплекса на перекрестке улиц Воровского и Доватора. Кроме того, дольщики заявили, что проведут серию пикетов и митингов с требованиями о защите своих прав.

Фото с сайта vk.com/cheldovatora46



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