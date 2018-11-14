Неисправность электропроводки. Двое стариков погибли при пожаре в Кунашакском районе

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти на пожаре мужчины и женщины.

Возгорание произошло утром в среду, 14 ноября, в одном из частных домов поселка Усть-Багаряк. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли тела пожилых мужчины и женщины.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта 42.mchs.gov.ru

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