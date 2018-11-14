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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Неисправность электропроводки. Двое стариков погибли при пожаре в Кунашакском районе
14.11.2018 г. 12:04
Фото с сайта 42.mchs.gov.ru
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти на пожаре мужчины и женщины.
Возгорание произошло утром в среду, 14 ноября, в одном из частных домов поселка Усть-Багаряк. В ходе тушения сотрудники МЧС нашли тела пожилых мужчины и женщины.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности электропроводки, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта 42.mchs.gov.ru
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