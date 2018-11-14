Почти треть челябинцев не доверяют данным соцопросов. Это показал соцопрос

Фото с сайта www.ooazeya.ru

Сотрудники филиала Президентской академии узнали мнение челябинцев об опросах общественного мнения.

Исследование приурочили ко Дню социолога, который отмечают 14 ноября. Выяснилось, что полностью доверяют результатам опросов общественного мнения чуть менее 13% респондентов. 44% челябинцев склонны полагать, что социологические исследования все-таки отражают реальную позицию населения.

Критически относится к опросам общественного мнения каждый пятый, а почти 12% респондентов из Челябинска вообще не доверяют социологам. Среди последних большинство — мужчины средних лет и люди с крайне низким уровнем материального благополучия.

В челябинском филиале Президентской академии подчеркнули, что результаты опроса наглядно показывают растущий авторитет социологов у населения. «Люди все больше и больше начинают верить результатам исследованиям общественного мнения, потому что они все чаще и чаще оказываются созвучны их собственной точке зрения», — отмечают исследователи.

Фото с сайта www.ooazeya.ru

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