В копейской колонии заключенного нашли мертвым

Фото с сайта sledcom.ru

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти арестанта в колонии №1.

Тело осужденного было обнаружено в бытовом помещении вечером 11 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Тело направили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти, сообщили в управлении СК по Челябинской области.



Правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в Facebook опубликовала информацию, связанную с произошедшим в колонии №1. «Заключенные, так называемые местные авторитеты, жестоко забили до смерти осужденного», — говорится в тексте публикации. Там же сказано, что арестанта били за то, что он якобы курил спайс.

«Каким-то чудо-образом экспертиза показала, что он умер от передозировки. Как только произошло ЧП, в колонию приехало очень много сотрудников управления и диктовали в администрации, как замести улики», — говорится в другой публикации Валерии Приходкиной об этом инциденте.

Также сообщается, что у умершего заключенного остались жена и четверо маленьких детей.

Фото с сайта sledcom.ru



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