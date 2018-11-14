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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В копейской колонии заключенного нашли мертвым
14.11.2018 г. 11:49
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти арестанта в колонии №1.
Тело осужденного было обнаружено в бытовом помещении вечером 11 ноября. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Тело направили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить точную причину смерти, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Правозащитница Валерия Приходкина на своей странице в Facebook опубликовала информацию, связанную с произошедшим в колонии №1. «Заключенные, так называемые местные авторитеты, жестоко забили до смерти осужденного», — говорится в тексте публикации. Там же сказано, что арестанта били за то, что он якобы курил спайс.
«Каким-то чудо-образом экспертиза показала, что он умер от передозировки. Как только произошло ЧП, в колонию приехало очень много сотрудников управления и диктовали в администрации, как замести улики», — говорится в другой публикации Валерии Приходкиной об этом инциденте.
Также сообщается, что у умершего заключенного остались жена и четверо маленьких детей.
Фото с сайта sledcom.ru
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