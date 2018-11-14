- 67.6812р. + 0.1574
- 76.0737р. - 0.0189
-
09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
«УМ-Банк», который имеет операционный офис в Челябинске, лишили лицензии
14.11.2018 г. 11:06
ЦБ отозвал лицензию у «УМ-Банка» и назначил временную администрацию.
Решение Центробанк принял в среду, 14 ноября. У кредитной организации отозвали лицензию на осуществление банковских операций и аннулировали разрешение о работе на рынке ценных бумаг.
«В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска <…>. Кроме того, <…> «УМ-Банк» ООО осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.
В деятельности «УМ-Банка» регулятор увидел признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — проведение сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В ЦБ пообещали направить в правоохранительные органы сведения об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
По величине активов кредитная организация занимала 293-е место в банковской системе России. В Челябинске в течение нескольких месяцев работал операционный офис «УМ-Банка». Он находился на улице Карла Маркса.
Временная администрация в банке будет работать до тех пор, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора. «УМ-Банк» является участником системы страхования вкладов. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые были вкладчиками, смогут получить страховое возмещение. Каждому выплатят максимум 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. Выплаты начнутся не позднее 28 ноября 2018 года, сообщили в агентстве по страхованию вкладов.
- 02.10.2018 г. Челябинца будут судить за хищение 500 тыс. рублей с банковских карт
- 15.08.2018 г. Банки в Челябинской области выдают одни из самых дорогих кредитов на Урале
- 09.08.2018 г. В Челябинске банк оштрафовали за взятые у заемщиков в залог ПТС
- 09.08.2018 г. За пять дней южноуральцы сдали в банки 30 тонн мелочи
- 23.07.2018 г. Эксперты прогнозируют двукратный рост рефинансирования ипотеки в 2018 году