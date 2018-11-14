«УМ-Банк», который имеет операционный офис в Челябинске, лишили лицензии

ЦБ отозвал лицензию у «УМ-Банка» и назначил временную администрацию.

Решение Центробанк принял в среду, 14 ноября. У кредитной организации отозвали лицензию на осуществление банковских операций и аннулировали разрешение о работе на рынке ценных бумаг.

«В структуре баланса банка более половины пассивов приходилось на привлеченные денежные средства населения, которые банк размещал в низкокачественные активы (порядка 70% кредитного портфеля сформированы сомнительной и безнадежной ссудной задолженностью). При этом кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска <…>. Кроме того, <…> «УМ-Банк» ООО осуществлялись непрозрачные для надзорного органа операции, направленные на искусственное поддержание величины капитала», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

В деятельности «УМ-Банка» регулятор увидел признаки недобросовестного поведения руководства, а именно — проведение сделок по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. В ЦБ пообещали направить в правоохранительные органы сведения об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.



По величине активов кредитная организация занимала 293-е место в банковской системе России. В Челябинске в течение нескольких месяцев работал операционный офис «УМ-Банка». Он находился на улице Карла Маркса.

Временная администрация в банке будет работать до тех пор, пока не назначат конкурсного управляющего или ликвидатора. «УМ-Банк» является участником системы страхования вкладов. Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые были вкладчиками, смогут получить страховое возмещение. Каждому выплатят максимум 1,4 млн рублей. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка. Выплаты начнутся не позднее 28 ноября 2018 года, сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

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