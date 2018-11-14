В Челябинске произошел пожар в комитете по градостроительству и архитектуре

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

В здании одного из подразделений челябинской мэрии случился пожар.

Возгорание произошло рано утром в среду, 14 ноября, в административном здании на улице Воровского, 2. Очаг находился в электрошкафах в комнате охраны на первом этаже левого крыла. Там находится комитет по градостроительству и архитектуре администрации Челябинска.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Пожару сразу присвоили вторую категорию сложности. Огонь распространился на вход здания и отрезал пути эвакуации женщине-охраннику — пожарные сняли ее с козырька над дверью по лестнице. Больше в здании никого не было. Нанесенный материальный ущерб устанавливается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

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