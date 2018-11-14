В Челябинске из-за вспыхнувшего мусорного контейнера пришлось эвакуировать ночной клуб

Фото с сайта krasproc.ru

В ночь на среду, 14 ноября, на Кировке произошел пожар.

Все случилось около 01:30. На пульт пожарной охраны поступил сигнал о том, что на улице Кирова загорелся мусорный бак. Возникла угроза для соседнего складского здания, кроме того, обгорела стена расположенного вблизи заведения D-Club. Там находились 27 человек, они покинули здание до приезда пожарных.

В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали, что камеры видеонаблюдения зафиксировали поджог мусорного контейнера неустановленными лицами. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Фото с сайта krasproc.ru



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