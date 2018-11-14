- 67.6812р. + 0.1574
- 76.0737р. - 0.0189
-
09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Треть челябинцев сталкивались на работе с домогательствами коллег
14.11.2018 г. 10:53
Портал Зарплата.ру провел опрос среди челябинских пользователей на тему харассмента на рабочем месте.
В том или ином виде с харассментом в свой адрес сталкивались 28% респондентов. Еще 15% были этому свидетелями. Более трети опрошенных челябинцев заявили, что с домогательствами на рабочем месте следует разбираться на законодательном уровне, а 19% требуют увольнять сотрудников за приставания.
Среди работодателей 42% отметили, что если кто-то из сотрудников пожалуется на харассмент, они обойдутся строгим разговором с участниками конфликта. Увольнять работников за домогательства готовы только 14% респондентов. Еще около трети считают, что с этой проблемой следует разбираться в рамках правового поля.
Само слово «харассмент» никогда не слышали 38% участников опроса. Около четверти знакомы с понятием лишь в общих чертах. В узком смысле под харассментом подразумеваются именно сексуальные домогательства, хотя на деле этот термин гораздо шире и включает в себя любое назойливое психологическое давление со стороны других людей, рассказали в пресс-службе портала.
Фото с сайта pixabay.com
- 14.11.2018 г. Россияне назвали самым надежным способом трудоустройства личные связи
- 13.11.2018 г. На Южном Урале вдвое вырос спрос на рабочие специальности
- 08.11.2018 г. Полиция в Челябинской области подаст в суд на бывшую сотрудницу, которая заявила о домогательствах со стороны начальника
- 07.11.2018 г. Работодатели Челябинска считают запросы и самооценку молодых специалистов завышенными
- 02.11.2018 г. Челябинская пиццерия пригласила на работу калининградца, укравшего три пиццы