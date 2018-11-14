Треть челябинцев сталкивались на работе с домогательствами коллег

Фото с сайта pixabay.com

Портал Зарплата.ру провел опрос среди челябинских пользователей на тему харассмента на рабочем месте.

В том или ином виде с харассментом в свой адрес сталкивались 28% респондентов. Еще 15% были этому свидетелями. Более трети опрошенных челябинцев заявили, что с домогательствами на рабочем месте следует разбираться на законодательном уровне, а 19% требуют увольнять сотрудников за приставания.

Среди работодателей 42% отметили, что если кто-то из сотрудников пожалуется на харассмент, они обойдутся строгим разговором с участниками конфликта. Увольнять работников за домогательства готовы только 14% респондентов. Еще около трети считают, что с этой проблемой следует разбираться в рамках правового поля.

Само слово «харассмент» никогда не слышали 38% участников опроса. Около четверти знакомы с понятием лишь в общих чертах. В узком смысле под харассментом подразумеваются именно сексуальные домогательства, хотя на деле этот термин гораздо шире и включает в себя любое назойливое психологическое давление со стороны других людей, рассказали в пресс-службе портала.

Фото с сайта pixabay.com

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