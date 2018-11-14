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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Бизнес, который помогает спасать. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — ГК «АБлайт»
14.11.2018 г. 09:24
С ними сотрудничают более 870 компаний, среди которых РЖД, «Газпром», «Роснефть» и «Холдинг МРСК». Их аварийные осветительные установки активно используют МЧС и полиция. О бизнесе, который помогает спасать, в рамках премии «Сделано в Челябинске» расскажет гендиректор ГК «АБлайт» Александр Булатов.
Организация производит светодиодные системы освещения, аварийные осветительные установки, передвижные осветительные комплексы. Все это используется для ускорения процесса ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и катастроф.
В среду, 14 ноября, гость в эфире «Челябинского эха» — гендиректор ГК «АБлайт» Александр Булатов. Помогать анализировать бизнес будет председатель комитета по энергетике ЧОО «ОПОРА РОССИИ» Игорь Бутаков.
Прямой эфир в 16:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
В 2018 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» и МФЦ «Территория бизнеса». Партнеры премии — федеральная сеть диагностических центров «МРТ-Эксперт» и центр лечения позвоночника и суставов «Доктор Ост». Эксперт премии — рекрутинговое агентство «ТИРС».
- 07.11.2018 г. Они знают, как мерить расход жидкости, газа и даже пара. Финалист премии «Сделано в Челябинске 2018» — компания «Эмис»
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