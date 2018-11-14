В Челябинске дольщики ЖК «Новоград» вновь требуют от властей решить проблемы со строительством

Фото с сайта vk.com/cheldovatora46

Инициативная группа обманутых дольщиков компании «Град» составила открытое письмо к губернатору Челябинской области.

В своем обращении авторы указали на то, что в сентябре и октябре 2018 года городские власти фактически саботировали поручение главы региона. Предполагалось, что под третью очередь строительства жилого комплекса на перекрестке улиц Воровского и Доватора выделят земельный участок. Однако в законе о помощи дольщикам речь идет только о земле, находящейся в региональной собственности.

В мэрии же активистам сказали, что в случае отмежевания земля станет муниципальной. Таким образом, по мнению дольщиков, которые ранее организовали собственный ЖСК, местные власти тормозят процесс достройки жилого комплекса, для которого уже нашли нового застройщика.

Участники долевого строительства заявили, что возобновят практику пикетов и митингов, где будут высказывать свои претензии к властям. «Мы требуем усилить давление на мэра города Тефтелева и чиновников КУИЗО, ответственных за помощь обманутым дольщикам вплоть до увольнения. Евгений Тефтелев, Владимир Елистратов и многие другие чиновники должны понести наказание за свою халатность и бездействие», — пишут дольщики «Новограда» в своем сообществе во «ВКонтакте».

Фото с сайта vk.com/cheldovatora46

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