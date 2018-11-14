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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Магнитогорске зафиксирована вспышка пневмонии. Одна школа закрыта на карантин
14.11.2018 г. 08:44
Фото с сайта ulpravda.ru
В Челябинской области учебное заведение закрыли на карантин из-за пневмонии.
Предупредительные меры приняли в отношении магнитогорской школы №40. Как сообщили в городской администрации, 13 человек там заболели воспалением легких. Основное здание школы закрыли на карантин до воскресенья, 18 ноября. От классно-кабинетной системы обучения отказались 24 класса.
По данным Роспотребнадзора, случаи заболевания пневмонией выявлены еще в 18 школах и 11 детских садах Магнитогорска. Врачи рекомендуют жителям города внимательно относиться к самочувствию детей, при первых признаках недомогания не отводить их в учебные заведения, а обращаться к медицинским работникам.
Фото с сайта ulpravda.ru
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