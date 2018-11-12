Из кранов в домах Челябинцев пойдет зеленая вода

Фото с сайта izvestiaur.ru

Коммунальщики Челябинска будут искать утечки на теплосетях.

Работы сотрудники компании «УСТЭК-Челябинск» будут проводить с 14 по 19 ноября. В трубопровод в Советском и Центральном районах введут краситель «Уранин». В пресс-службе администрации Челябинска заверили, что он безопасен для людей и окружающей среды, используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах.

Выявление утечек позволит сократить потери ресурсов и исключить смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с теплоносителем для отопления.

В случае обнаружения на поверхности земли или в кранах зеленой воды жителям рекомендуют обратиться в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.

Фото с сайта izvestiaur.ru

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