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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Из кранов в домах Челябинцев пойдет зеленая вода
12.11.2018 г. 15:47
Коммунальщики Челябинска будут искать утечки на теплосетях.
Работы сотрудники компании «УСТЭК-Челябинск» будут проводить с 14 по 19 ноября. В трубопровод в Советском и Центральном районах введут краситель «Уранин». В пресс-службе администрации Челябинска заверили, что он безопасен для людей и окружающей среды, используется для изучения путей следования вод, подкрашивания шампуней и пен для ванн, воды в аквариумах.
Выявление утечек позволит сократить потери ресурсов и исключить смешение горячей воды, предназначенной для бытовых нужд, с теплоносителем для отопления.
В случае обнаружения на поверхности земли или в кранах зеленой воды жителям рекомендуют обратиться в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск»: +7 (351) 246-72-72, +7 (351) 246-72-73.
Фото с сайта izvestiaur.ru
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