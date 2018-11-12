Евгений Тефтелев поручил до конца ноября достроить фонтан в Металлургическом районе

Фото с сайта adminmet.ru

В администрации Челябинска поставили сроки окончания работ по благоустройству.

Как рассказали в мэрии, программа «Комфортная среда» сейчас реализована в городе практически полностью — готовность объектов составляет 95%. Наибольшее отставание наблюдается в Металлургическом районе — там строится фонтан.

Мэр Евгений Тефтелев указал на то, что все работы должны быть завершены к концу ноября. Кроме того, глава города обратил внимание на экономию средств в ходе аукционов по благоустройству и отметил, что эти деньги не должны пропасть.

Всего в 2018 году по программе «Комфортная среда» в Челябинске отремонтировали 140 дворов и девять общественных пространств. На это потратили почти 400 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Фото с сайта adminmet.ru

Все новости за 12.11.2018 г.»