Бывшая сотрудница челябинской колонии №5 заявила, что ее избивало начальство

Капитан ФСИН записала видеоролик, где сообщила о нескольких фактах избиения.

Видеообращение опубликовано на сайте ассоциации адвокатов России «За права человека». Капитан ФСИН Екатерина Шакурова пояснила, что первый раз руководитель избил ее в 2016 году, после чего она была уволена. Потом восстановилась на работе в колонии №5, но произошло то же самое. Сейчас женщина пытается вернуться в третий раз. По словам Екатерины Шакуровой, против избивавших ее было возбуждено уголовное дело по статье о побоях.

«В качестве доказательства у меня запись, сделанная на диктофон моего личного телефона, которая была представлена и имеется в материалах уголовного дела. На данной записи слышно, как происходило избиение, в том числе нецензурная брань в отношении меня в момент избиения, которая применялась обоими руководителями. Также в уголовном деле имеются признательные показания руководителя, который непосредственно меня избивал, и признательные показания вышестоящего руководителя», — рассказала в видеообращении Екатерина Шакурова.

Несмотря на доказательства, дело было прекращено, основанием стало якобы отсутствие состава преступления, сказано в тексте на сайте ассоциации. Екатерина Шакурова адресовала видеообращеине главе СК Александру Бастрыкину и начальнику ФСИН Геннадию Корниенко. Она попросила быстрее рассмотреть уголовное дело и разобраться в ситуации с незаконным увольнением.

Видео: Права Человека / youtube.com

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