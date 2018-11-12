Мэрию Чебаркуля обязали через суд узаконить права на городской водопровод

Фото с сайта novostipmr.com

Прокуратура провела проверку по опубликованной в СМИ информации о передаче сетей водоснабжения в Чебаркуле частным фирмам.

В 2016 году коммуникации передали муниципальному предприятию «Теплоком». С согласия администрации Чебаркуля их арендовали два ООО — «Чебаркульское предприятие водоснабжения» и «Чебаркульское предприятие канализации».

Договоры признали недействительными в областном Арбитражном суде, однако городская комиссия по ЧС вновь передала сети фирмам, чтобы предотвратить возможные перебои с водоснабжением. Это решение опротестовали в чебаркульской прокуратуре. Надзорное ведомство обратилось в городской суд с требованием обязать местные власти зарегистрировать право муниципальной собственности на сети водоснабжения и водоотведения. Это даст право передать их в эксплуатацию на законных основаниях.

Фото с сайта novostipmr.com

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