В Челябинске завели дело на мать детей, которых няня оставила без присмотра на улице

Фото с сайта cheladmin.ru

В Челябинске возбуждено дело в отношении матери двоих детей, оставленных без присмотра возле магазина.

Проверку по сообщениям СМИ об инциденте провела прокуратура Курчатовского района. Выяснилось, что мать двоих детей, которым три и шесть лет, не обращалась в управление образования за направлениями в детский сад. Вместо этого доверила их малознакомой женщине.

Вечером 19 октября няня оставила их без присмотра на площадке у ТК «Теорема». Случайные прохожие выяснили, что дети играют одни, и вызвали полицию. Как сообщили в областной прокуратуре, в отношении матери возбуждено административное дело. За неисполнение родительских обязанностей ей грозит штраф.

Фото с сайта cheladmin.ru

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