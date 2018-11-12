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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинске завели дело на мать детей, которых няня оставила без присмотра на улице
12.11.2018 г. 15:03
Фото с сайта cheladmin.ru
В Челябинске возбуждено дело в отношении матери двоих детей, оставленных без присмотра возле магазина.
Проверку по сообщениям СМИ об инциденте провела прокуратура Курчатовского района. Выяснилось, что мать двоих детей, которым три и шесть лет, не обращалась в управление образования за направлениями в детский сад. Вместо этого доверила их малознакомой женщине.
Вечером 19 октября няня оставила их без присмотра на площадке у ТК «Теорема». Случайные прохожие выяснили, что дети играют одни, и вызвали полицию. Как сообщили в областной прокуратуре, в отношении матери возбуждено административное дело. За неисполнение родительских обязанностей ей грозит штраф.
Фото с сайта cheladmin.ru
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