Авиакомпанию Onur Air оштрафовали после экстренной посадки рейса Анталия — Челябинск в мае

Фото с сайта sputnik-georgia.ru

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию Onur Air за некачественное оказание услуг пассажирам.

После вынужденной посадки в волгоградском аэропорту и задержки рейса на восемь часов авиакомпания не предоставила пассажирам питание и напитки, а также связь и размещение в гостинице.

Южная транспортная прокуратура возбудила дело, перевозчика оштрафовали. Сумма взыскания составила 20 тыс. рублей.

Самолет Airbus 321 компании OnurAir, выполнявший рейс Анталья — Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда вечером 20 мая из-за разгерметизации. На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров отправили из Волгограда в Челябинск только на следующий день.

Фото с сайта sputnik-georgia.ru

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