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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Авиакомпанию Onur Air оштрафовали после экстренной посадки рейса Анталия — Челябинск в мае
12.11.2018 г. 14:47
Прокуратура оштрафовала авиакомпанию Onur Air за некачественное оказание услуг пассажирам.
После вынужденной посадки в волгоградском аэропорту и задержки рейса на восемь часов авиакомпания не предоставила пассажирам питание и напитки, а также связь и размещение в гостинице.
Южная транспортная прокуратура возбудила дело, перевозчика оштрафовали. Сумма взыскания составила 20 тыс. рублей.
Самолет Airbus 321 компании OnurAir, выполнявший рейс Анталья — Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда вечером 20 мая из-за разгерметизации. На борту находились 226 пассажиров и восемь членов экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров отправили из Волгограда в Челябинск только на следующий день.
Фото с сайта sputnik-georgia.ru
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