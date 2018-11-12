Жительницу Челябинской области будут судить за убийство матери кухонным ножом

Фото с сайта sledcom.ru

Женщина в Еманжелинске убила престарелую мать.

Преступление было совершено 1 января 2018 года в квартире в Еманжелинске. Будучи пьяной, 50-летняя женщина убила мать кухонным ножом. Удар пришелся на область сердца. От полученной травмы пенсионерка умерла на месте. В прокуратуре сообщили, что у дочери была личная неприязнь к матери.

Обвинительное заключение по уголовному дела утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Фото с сайта sledcom.ru



Все новости за 12.11.2018 г.»