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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Жительницу Челябинской области будут судить за убийство матери кухонным ножом
12.11.2018 г. 13:57
Фото с сайта sledcom.ru
Женщина в Еманжелинске убила престарелую мать.
Преступление было совершено 1 января 2018 года в квартире в Еманжелинске. Будучи пьяной, 50-летняя женщина убила мать кухонным ножом. Удар пришелся на область сердца. От полученной травмы пенсионерка умерла на месте. В прокуратуре сообщили, что у дочери была личная неприязнь к матери.
Обвинительное заключение по уголовному дела утверждено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
Фото с сайта sledcom.ru
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