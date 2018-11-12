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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинске готовят запуск авиасообщения с Алма-Атой
12.11.2018 г. 13:55
Губернатор Борис Дубровский подвел итоги работы южноуральской делегации на Российско-Казахстанском форуме.
Сейчас регион ведет переговоры с казахстанскими коллегами по организации прямого рейса Астана — Челябинск. Его планируют сделать еженедельным. Также это направление представляет интерес как транзитное. Южный Урал и Казахстан работают над стыковкой рейсов прежде всего с целью открыть авиасообщение с Алма-Атой.
Как отметил губернатор Борис Дубровский, казахстанских партнеров интересует туристический комплекс Челябинской области. В пятницу, 9 ноября, на форуме межрегионального сотрудничества подчеркнули значимость событийного и фестивального туризма. Борис Дубровский поручил региональному правительству выйти с конкретными предложениями по развитию туристического обмена с казахскими операторами.
Фото с сайта travelask.ru
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