Челябинская прокуратура требует завести уголовное дело на замдиректора ООО «Общественный городской транспорт»

Фото с сайта cheladmin.ru

Из-за долгов по зарплате заместителю руководителя компании «Общественный городской транспорт» грозит уголовное дело.

Прокуратура провела проверку в организации по факту невыплаты зарплаты водителям автобусов. Выяснилось, что замдиректора «ОГТ» параллельно возглавлял ООО «Первая гильдия+», которое также занимается перевозками. Он злоупотребил полномочиями и совместил движение частных и муниципальных автобусов по одним маршрутам. Это привело к тому, что у общественного транспорта существенно упала выручка.

Также замруководителя подозревают в заключении невыгодного договора с аффилированной организацией. Он приобрел шесть автобусов на созданное им же юрлицо и сдавал их в аренду компании «Общественный городской транспорт» по завышенной цене. Как отметили в надзорном ведомстве, эти действия привели к нарушениям в сфере оплаты труда работников.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию. Сейчас там решают вопрос о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. Кроме того, главе Челябинска Евгению Тефтелеву внесли представление о принятии мер по защите трудовых прав сотрудников «ОГТ» и эффективному использованию городского имущества.

Поводом для прокурорской проверки проверки стал долг по зарплате перед работниками организации, которые 2 ноября объявили забастовку. Тогда часть автобусов не вышла на линии. Задолженность «Общественного городского транспорта» перед 500 сотрудниками превышала 16 млн рублей. Деньги им начали выплачивать частями с 6 ноября. В отношении руководителя организации Дмитрия Холода возбуждено административное дело.

Фото с сайта cheladmin.ru

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