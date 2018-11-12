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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Неизвестный напал с ножом на продавца в торговом павильоне в Кыштыме
12.11.2018 г. 12:26
Фото с сайта gorobzor.ru
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Утром 9 ноября в торговом павильоне в Кыштыме незнакомец напал на сотрудницу. Он нанес ей ножевые ранения. Женщина попала в больницу. Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное.
Органы следствия возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Устанавливается личность нападавшего, ведется его розыск, сообщили в управлении СК по Челябинской области.
Фото с сайта gorobzor.ru
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