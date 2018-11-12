Неизвестный напал с ножом на продавца в торговом павильоне в Кыштыме

Фото с сайта gorobzor.ru

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

Утром 9 ноября в торговом павильоне в Кыштыме незнакомец напал на сотрудницу. Он нанес ей ножевые ранения. Женщина попала в больницу. Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как стабильное.

Органы следствия возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Устанавливается личность нападавшего, ведется его розыск, сообщили в управлении СК по Челябинской области.

Фото с сайта gorobzor.ru



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