В Магнитогорске рабочего убило упавшим на голову листом фанеры

Фото с сайта osnovam.ru

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на стройплощадке в Магнитогорске.

Трагедия произошла днем 8 ноября на территории строящегося объекта по улице 50 лет Магнитки. На голову 40-летнему рабочему с большой высоты упал лист фанеры. Травмы оказались смертельными, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.

Следователи проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедго, а также дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за обеспечение режима безопасности на стройке. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта osnovam.ru

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