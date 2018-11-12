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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Магнитогорске рабочего убило упавшим на голову листом фанеры
12.11.2018 г. 12:19
Фото с сайта osnovam.ru
Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на стройплощадке в Магнитогорске.
Трагедия произошла днем 8 ноября на территории строящегося объекта по улице 50 лет Магнитки. На голову 40-летнему рабочему с большой высоты упал лист фанеры. Травмы оказались смертельными, сообщили в следственном управлении СКР по Челябинской области.
Следователи проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедго, а также дать уголовно-правовую оценку действиям должностных лиц, которые несут ответственность за обеспечение режима безопасности на стройке. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта osnovam.ru
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