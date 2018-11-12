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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Курчатов, Макеев, Шапошников: новое имя челябинского аэропорта выберут из трех кандидатур
12.11.2018 г. 11:48
В Челябинске определили шорт-лист кандидатур для нового названия аэропорта.
В окончательный список претендентов вошли три имени. Это создатель советской атомной бомбы, физик-ядерщик Игорь Курчатов, ракетостроитель Виктор Макеев и военачальник Борис Шапошников, уроженец Златоуста.
Кандидатуры выбрали путем соцопроса населения, который проходил с 29 октября. Ранее в конкурсе на новое название аэропорта участвовали еще семь имен. Это разведчик Исхак Ахмеров, основатель биогеохимии Владимир Вернадский, кинорежиссер Сергей Герасимов. В лонг-лист также входили государственный и партийный деятель Николай Патоличев, адвокат Федор Плевако, меценат Владимир Покровский и религиозный деятель Зайнулла Расулев.
Голосование за новое имя челябинского аэропорта открыто на сайте великиеимена.рф.
Фото с сайта cekport.ru
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