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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинской области бывших сотрудников ДПС будут судить за автоподставы
12.11.2018 г. 12:29
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Ашинском районе четверых бывших сотрудников ГИБДД обвиняют в преступлениях в сфере автострахования.
В 2016-2017 годах инспекторы ДПС совместно с четырьмя жителями района оформили несколько инсценированных ДТП. В страховых компаниях они получили возмещение ущерба на сумму почти 900 тыс. рублей.
В отношении участников аферы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Фото с сайта 74.мвд.рф
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