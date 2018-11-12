В Челябинской области бывших сотрудников ДПС будут судить за автоподставы

Фото с сайта 74.мвд.рф

В Ашинском районе четверых бывших сотрудников ГИБДД обвиняют в преступлениях в сфере автострахования.

В 2016-2017 годах инспекторы ДПС совместно с четырьмя жителями района оформили несколько инсценированных ДТП. В страховых компаниях они получили возмещение ущерба на сумму почти 900 тыс. рублей.

В отношении участников аферы было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, служебном подлоге и превышении должностных полномочий. Материалы направлены на рассмотрение в суд, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Фото с сайта 74.мвд.рф

Все новости за 12.11.2018 г.»