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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинской области открыли третью зарядную станцию для электромобилей
12.11.2018 г. 11:49
Фото с сайта www.mrsk-ural.ru
«МРСК Урала» открыла электрозарядную станцию в Южноуральске.
Новая ЭЗС появилась в Южноуральске на территории подстанции на улице Победы. Время зарядки электромобиля занимает до трех часов. Оно зависит от технических характеристик машины и используемого кабеля.
Еще две зарядных станции в регионе работают в центре Челябинска и на трассе Челябинск — Екатеринбург в районе деревни Аллаки. В «МРСК Урала» отметили, что до конца 2018 года еще один пункт зарядки электромобилей появится на подъезде к Магнитогорску. А к 2020 году планируется создать сеть ЭЗС для частного и общественного электротранспорта в ключевых регионах страны.
Фото с сайта www.mrsk-ural.ru
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