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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Жители Златоуста обвиняют главу города в вождении автомобиля в нетрезвом виде
12.11.2018 г. 10:48
Сотрудники ГИБДД заподозрили мэра Златоуста в пьяном вождении и задержали его.
Вячеслава Жилина в ходе митинга, который проходил в городском поселке Закаменский в воскресенье, 11 ноября, заподозрили в том, что он передвигается за рулем пьяным. Градоначальник прибыл туда на встречу с местными жителями, поговорил с ними и вскоре уехал. Признаки опьянения у мэра заподозрил участник акции Сергей Костромин и сообщил об этом в полицию. Служебный автомобиль мэра остановили сотрудники ГИБДД и доставили главу города на освидетельствование.
Позднее Вячеслав Жилин на своей странице в Facebook заявил, что медицинское обследование не подтвердило наличие алкоголя в крови. Он назвал Сергея Костромина провокатором и обвинил организаторов в том, что они акцию «превратили в обсуждение личных финансовых и политических интересов». Участники митинга в Закаменском требовали от местных властей включить в поселке газоснабжение и решить проблему с задолженностью управляющих компаний за энергоресурсы.
«Каждый вор, который сегодня прячется за такими митингами, в итоге ответит за каждый украденный рубль. В своих попытках избежать ответственности за свои махинации, они готовы на любые провокации. Когда у них не получилась затея с митингом, меня попытались сегодня обвинить в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Это даже смешно!» — написал он.
Фото с сайта znak.com
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