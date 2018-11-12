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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В Челябинске на кондитерской фабрике вспышкой газа выбило окна
12.11.2018 г. 10:37
Фото с сайта kuban24.tv
На кондитерской фабрике в Челябинске произошел хлопок газа.
Все случилось вечером в субботу, 10 ноября. На предприятии взорвалась одна из печей, ударной волной в цехе выбило стекла. В помещении в этот момент находилось около 20 рабочих.
По предварительным данным, причиной вспышки газа стало нарушение технологического процесса при запуске печи. В результате инцидента никто не пострадал, возгорания и разрушений также не произошло.
Фото с сайта kuban24.tv
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