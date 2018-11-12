В Челябинске на кондитерской фабрике вспышкой газа выбило окна

Фото с сайта kuban24.tv

На кондитерской фабрике в Челябинске произошел хлопок газа.

Все случилось вечером в субботу, 10 ноября. На предприятии взорвалась одна из печей, ударной волной в цехе выбило стекла. В помещении в этот момент находилось около 20 рабочих.

По предварительным данным, причиной вспышки газа стало нарушение технологического процесса при запуске печи. В результате инцидента никто не пострадал, возгорания и разрушений также не произошло.

Фото с сайта kuban24.tv



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