С 2014 года на развитие здравоохранения в Челябинской области выделили более 140 млрд рублей

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский поручил обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской помощи на Южном Урале.

Всего, по словам главы региона, за четыре года на развитие здравоохранения направили в общей сложности 140,5 млрд рублей. В абсолютных цифрах это пятая часть областного бюджета за период с 2014 года.

Борис Дубровский отметил важность доступности передовых медицинских технологий для всех, включая жителей отдаленных сел. «Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием. Главный и самый ожидаемый нами эффект от вложенных инвестиций — увеличение продолжительности жизни южноуральцев», — подчеркнул губернатор.

Фото с сайта gubernator74.ru



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