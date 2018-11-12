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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Городскую поликлинику Копейска назвали худшей в Челябинской области
12.11.2018 г. 09:27
В региональном отделении ОНФ подвели итоги фотоконкурса «Моя поликлиника».
Победителем соревнования стала жительница Копейска, которая запечатлела удручающее состояние филиала городской поликлиники №1 в одноэтажном здании на улице Дундича. Медучреждение возглавило антирейтинг фотоконкурса. На снимках видно, что внутри здания по стенам идут огромные трещины, а на обвалившихся потолках заметна старая деревянная обрешетка.
Филиал находится далеко от главного здания поликлиники, и пациенты жалуются на необходимость ездить по направлениям в другую часть города. Кроме того, в здании плохое освещение и нет гардероба. Активисты Народного фронта взяли проблемный филиал под контроль. «Мы будем добиваться ремонта медучреждения либо его переезда в новое здание», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин.
Фото с сайта onf.ru
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