Городскую поликлинику Копейска назвали худшей в Челябинской области

Фото с сайта onf.ru

В региональном отделении ОНФ подвели итоги фотоконкурса «Моя поликлиника».

Победителем соревнования стала жительница Копейска, которая запечатлела удручающее состояние филиала городской поликлиники №1 в одноэтажном здании на улице Дундича. Медучреждение возглавило антирейтинг фотоконкурса. На снимках видно, что внутри здания по стенам идут огромные трещины, а на обвалившихся потолках заметна старая деревянная обрешетка.

Филиал находится далеко от главного здания поликлиники, и пациенты жалуются на необходимость ездить по направлениям в другую часть города. Кроме того, в здании плохое освещение и нет гардероба. Активисты Народного фронта взяли проблемный филиал под контроль. «Мы будем добиваться ремонта медучреждения либо его переезда в новое здание», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Лукин.

Фото с сайта onf.ru



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