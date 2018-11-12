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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Двое детей пострадали при пожаре в Тракторозаводском районе
12.11.2018 г. 09:21
В Челябинске произошло возгорание в многоэтажном жилом доме.
Пожар в общежитии на Салютной, 23 случился днем в воскресенье, 11 ноября. На лестничной клетке между 10 и 11 этажами здания загорелся мусор. В тушении задействовали 21 единицу техники и около 70 человек. Спасатели эвакуировали из дома 23 жильца, включая четырех детей. Двоих из них в возрасте 1,5 года и 11 лет госпитализировали с подозрением на отравление продуктами горения. Одна пожилая женщина попыталась самостоятельно покинуть задымленное здание в лифте, который застрял на седьмом этаже. Она не пострадала.
В пресс-службе регионального управления МЧС напомнили, что это уже не первый подобный инцидент в данном доме. К возгораниям во всех случаях приводила захламленность лестничных площадок пожароопасным мусором — старой мебелью, остатками строительных материалов, ветошью.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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