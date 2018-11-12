Евгений Тефтелев сообщил, что решения о его отставке с поста мэра Челябинска еще не принято

Фото с сайта gubernator74.ru

Евгений Тефтелев коротко пояснил, что пока нет решения о его отставке, сообщает 31tv.ru.

«Как только появится решение, я вам расскажу», — сказал глава Челябинска.

Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке градоначальника. Сообщалось, что Евгений Тефтелев может перейти в правительство региона на пост вице-губернатора, который будет курировать работу управления делами губернатора и правительства, а также министерства имущества.





Все новости за 12.11.2018 г.»