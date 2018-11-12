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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Евгений Тефтелев сообщил, что решения о его отставке с поста мэра Челябинска еще не принято
12.11.2018 г. 08:48
Фото с сайта gubernator74.ru
Евгений Тефтелев коротко пояснил, что пока нет решения о его отставке, сообщает 31tv.ru.
«Как только появится решение, я вам расскажу», — сказал глава Челябинска.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной отставке градоначальника. Сообщалось, что Евгений Тефтелев может перейти в правительство региона на пост вице-губернатора, который будет курировать работу управления делами губернатора и правительства, а также министерства имущества.
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