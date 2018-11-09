На благоустройство дворов в Челябинской области в 2019 году выделят 1,5 млрд рублей

Фото с сайта cheladmin.ru

Губернатор Борис Дубровский утвердил программу формирования городской среды в регионе на 2019 год.

В следующем году особо поощрят малые города области, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе благоустройства. Для Троицка, Снежинска, Кыштыма, Сатки, Южноруальска, Аши и Карабаша финансирование по программе увеличат втрое, остальные территории получат средства пропорционально численности населения.

Всего на реализацию программы «Комфортная среда» в Челябинской области в 2019 году потратят более 1,5 млрд рублей. Большая часть этих средств поступит из федерального бюджета. В 2018 году финансирование составило чуть более 1 млрд рублей. На эти деньги в регионе до конца года отремонтируют 600 дворов и 133 общественных пространства.

Борис Дубровский отметил особую социальную важность программы и ее стратегическое значение. «Проект долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки», — подчеркнул губернатор.

Фото с сайта cheladmin.ru



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