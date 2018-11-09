- 66.2155р. + 0.1237
- 75.6711р. - 0.0106
-
09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
На благоустройство дворов в Челябинской области в 2019 году выделят 1,5 млрд рублей
09.11.2018 г. 15:35
Губернатор Борис Дубровский утвердил программу формирования городской среды в регионе на 2019 год.
В следующем году особо поощрят малые города области, которые приняли участие во Всероссийском конкурсе благоустройства. Для Троицка, Снежинска, Кыштыма, Сатки, Южноруальска, Аши и Карабаша финансирование по программе увеличат втрое, остальные территории получат средства пропорционально численности населения.
Всего на реализацию программы «Комфортная среда» в Челябинской области в 2019 году потратят более 1,5 млрд рублей. Большая часть этих средств поступит из федерального бюджета. В 2018 году финансирование составило чуть более 1 млрд рублей. На эти деньги в регионе до конца года отремонтируют 600 дворов и 133 общественных пространства.
Борис Дубровский отметил особую социальную важность программы и ее стратегическое значение. «Проект долгосрочный и существенно влияет на экономику и инфраструктуру. Но важнее, безусловно, социальный эффект — программа позволяет преображать территории и создавать новые места притяжения, благоустраивать парки, скверы, спортивные и детские площадки», — подчеркнул губернатор.
Фото с сайта cheladmin.ru
- 08.11.2018 г. В Челябинске начали обсуждать планы по благоустройству на 2019 год
- 06.11.2018 г. Жители Челябинской области выбирают объекты для благоустройства в 2019 году
- 01.11.2018 г. Власти Челябинска начали принимать от горожан жалобы на благоустройство дворов
- 31.10.2018 г. Благоустраивать Челябинск к саммиту ШОС начнут в декабре
- 30.10.2018 г. В парке Терешковой в следующем году появится интерактивная библиотека