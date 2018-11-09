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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В МЧС рассказали челябинским автомобилистам, что нужно брать зимой в дальнюю дорогу
09.11.2018 г. 15:20
Сотрудники МЧС озвучили список вещей, который зимой необходимо иметь каждому водителю.
В первую очередь необходимо проверить стандартное оснащение авто: аптечка должна быть доукомплетована, в машине обязательны огнетушитель, буксировочный трос, запасное колесо, баллонный ключ, домкрат и пусковые провода для подзарядки аккумулятора.
Но зимой этого набора недостаточно, говорят в управлении МЧС по Челябинской области. Ведь машина может сломаться вдали от дома и вообще от каких-либо населенных пунктов. Необходимо также брать с собой запасные теплые вещи и металлическую канистру с топливом. Прогревать автомобиль следует не постоянно, а с периодичностью 5 минут через каждый час. Важно приоткрывать окна, потому что в салоне может скапливаться угарный газ, а также отгребать от выхлопной трубы снег.
Нужен также заряженный телефон и дополнительный аккумулятор к нему. В ведомстве напомнили и номера экстренных служб — «101», «102», «103» и «112».
Еще одна составляющая зимнего набора — вода и продукты питания. Лучше всего брать горячий чай в термосе, а из продуктов — максимально питательные и компактные, например, шоколадные батончики, орехи или армейские сухие пайки.
Необходимы также зажигалка или спички, чтобы в случае необходимости развести недалеко от машины костер. Также в МЧС советуют внимательно относиться к экстренным предупреждениям. Это серьезный повод отменить дальнюю поездку, отметили в пресс-службе ведомства.
Фото с сайта 74.mchs.gov.ru
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