В МЧС рассказали челябинским автомобилистам, что нужно брать зимой в дальнюю дорогу

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru

Сотрудники МЧС озвучили список вещей, который зимой необходимо иметь каждому водителю.

В первую очередь необходимо проверить стандартное оснащение авто: аптечка должна быть доукомплетована, в машине обязательны огнетушитель, буксировочный трос, запасное колесо, баллонный ключ, домкрат и пусковые провода для подзарядки аккумулятора.

Но зимой этого набора недостаточно, говорят в управлении МЧС по Челябинской области. Ведь машина может сломаться вдали от дома и вообще от каких-либо населенных пунктов. Необходимо также брать с собой запасные теплые вещи и металлическую канистру с топливом. Прогревать автомобиль следует не постоянно, а с периодичностью 5 минут через каждый час. Важно приоткрывать окна, потому что в салоне может скапливаться угарный газ, а также отгребать от выхлопной трубы снег.

Нужен также заряженный телефон и дополнительный аккумулятор к нему. В ведомстве напомнили и номера экстренных служб — «101», «102», «103» и «112».

Еще одна составляющая зимнего набора — вода и продукты питания. Лучше всего брать горячий чай в термосе, а из продуктов — максимально питательные и компактные, например, шоколадные батончики, орехи или армейские сухие пайки.

Необходимы также зажигалка или спички, чтобы в случае необходимости развести недалеко от машины костер. Также в МЧС советуют внимательно относиться к экстренным предупреждениям. Это серьезный повод отменить дальнюю поездку, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото с сайта 74.mchs.gov.ru



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