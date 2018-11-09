Топ-5 новостей Челябинска

Фото: Анна Адианова

Радиостанция «Челябинское эхо» подготовила список событий с 3 по 9 ноября 2018 года.

Челябинская область вошла в топ-10 регионов по числу протестных акций

Центр экономических и политических реформ представил результаты всероссийского мониторинга протестной активности в 2017 и 2018 годах. По числу протестных акций на первом месте оказался Санкт-Петербург. Челябинская область на седьмой позиции, она обогнала даже Москву. Отдельно эксперты центра составили рейтинг регионов, где было больше всего самых крупных по численности митингов — с участием свыше 1 тыс. человек. И здесь Челябинская область оказалась в лидерах. В эту же группу авторы рейтинга включили Нижегородскую, Самарскую, Свердловскую, Новосибирскую, Ростовскую, Оренбургскую области, Алтайский край и Санкт-Петербург.

Фото: Анна Адианова

Чаще всего, по данным исследования, людей на улицы выводили сторонники КПРФ и Алексея Навального. Главной темой протестов была пенсионная реформа. С ней было связано около половины акций в России. В Челябинской области к этому добавились митинги и пикеты против загрязнения воздуха, также активно себя вели обманутые дольщики. Политолог Александр Подопригора считает, что на протестные настроения челябинцев повлияло и недовольство командой губернатора.

Источник: cepr.su

Директор челябинского филиала Президентской академии Сергей Зырянов подчеркнул, что причины протестов в Челябинской области имеют долговременный характер. При этом, по его мнению, высоким в регионе можно считать выражение готовности участвовать в митингах, а вот реальное участие в них гораздо ниже — пока. И если ситуацию не регулировать, она может повлечь за собой последствия на выборах губернатора в 2019 году.

Авторы рейтинга резюмировали, что наиболее эффективной моделью управления протестной ситуацией является диалог власти с участниками акций и поиск решения, особенно если речь идет о конкретной остроактуальной региональной или местной проблеме. «В этом случае подавление протеста и игнорирование проблемы приводит только к росту социальной напряженности и политизации протеста», — заключили эксперты Центра экономических и политических реформ.

Новый тариф на вывоз мусора в Челябинске составит около 80-90 рублей с человека

В Челябинске озвучили предварительный тариф на вывоз мусора. Окончательно он будет сформирован в декабре. Сейчас над этим работают региональные министерства тарифного регулирования и экологии, сообщил на пресс-конференции в медиахолдинге «Гранада Пресс» директор «Центра коммунального сервиса» Алексей Бубнов.

Фото: Анна Адианова

По его словам, в тарифе появится НДС, которого ранее не было. Порядка 10% будет приходиться на плату за негативное воздействие на окружающую среду. В дальнейшем эти деньги будут направлять на рекультивацию свалок и формирование системы переработки отходов. Алексей Бубнов напомнил, что раньше при расчете тарифа учитывали площадь помещений. Сумма составляла 1,87 рубля за квадратный метр. Теперь размер платы будет зависеть от количества человек.

«Насколько я понимаю, в министерстве тарифного регулирования предварительно объявили, что тариф для Челябинска будет на уровне 80-90 рублей с одного проживающего», — заявил директор ООО «ЦКС».

При этом льготники имеют право на получение субсидии, добавил Алексей Бубнов. Он отметил, что сейчас, после мусорного коллапса, ситуация в городе находится под контролем, мусор вывозят регулярно.

В Миассе арестовали бывшего сити-менеджера по обвинению в получении взятки

Экс-глава администрации Миасса Станислав Третьяков проведет в СИЗО минимум два месяца. Центральный районный суд Челябинска в четверг, 8 ноября, избрал меру пресечения для бывшего чиновника. Он заключен под стражу минимум до 7 января.

Станислав Третьяков во время судебного заседания заявил, что не признает вины, и назвал происходящее оговором. Экс-чиновник сказал, что никогда не брал взяток, и теперь ему нужно будет вспомнить все события шестилетней давности, чтобы доказать, что он не получал деньги. Защита просила не заключать Третьякова под стражу, а поместить под домашний арест или выпустить под залог.

Фото с сайта 31tv.ru

По версии следствия, в 2012 году Станиславу Третьякову передали взятку в сумме более 140 тыс. рублей за выделение земельного участка. В это время он был заместителем главы городской администрации. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ. Экс-чиновника задержали в среду, 7 ноября, в городской администрации. Затем его увели в офис рядом с мэрией и провели там обыск.

Главой городской администрации Станислава Третьякова избрали в 2014 году, он ушел в отставку осенью 2015-го. Главой города стал Геннадий Васьков, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в превышении полномочий и покушении на получение взятки.

Новогодний городок в Челябинске будет театральным и обойдется бюджету в 9 млн рублей

Администрация Челябинска объявила аукцион на строительство ледового городка на площади Революции.

В этом году главный новогодний городок будет посвящен предстоящему году театра. Для жителей обещают построить несколько горок и почти 10-метровые скульптуры. В техническом задании, опубликованном на сайте госзакупок, перечислены такие композиции, как Дед Мороз и Снегурочка, «Бабочки», «Карета», «Мальвина, Буратино, Пьеро», «Канделябры».

Кроме того, будет построен «Дворец» высотой не менее девяти метров, а шириной — около 16 метров. А композиции «Гамлет принц датский» и «Балет» будут состоять из нескольких фигур. Высота составит не менее семи метров.

Горок построят две, одна традиционно большая (высота всей горки не менее семи метров), а еще одна — двойная, съезжать по которой можно будет во встречном направлении. Все объекты, в том числе ледяное ограждение по периметру, будут со светодиодной иллюминацией.

Согласно документации, работы разделят на два этапа. Первый — возведение городка — должен быть завершен до 22 декабря. Второй — содержание и демонтаж. Убрать городок нужно будет до конца февраля, в зависимости от погоды.

Срок подачи заявок на участие завершается 22 ноября, сам аукцион пройдет 26 ноября. 9 млн рублей — это начальная максимальная цена контракта.

Челябинцы считают друг друга равнодушными, черствыми и конфликтными

Социологи челябинского филиала Президентской академии спросили у горожан, какие черты характера они считают непривлекательными друг в друге. Чаще всего респонденты говорили о равнодушии челябинцев к проблемам окружающих. Так ответили 39%. В основном это были неработающие пенсионеры. Фото с сайта vnnews.ru На втором месте по упоминаемости — озлобленность, черствость, грубость. Такими горожан считают 36% участников исследования. 34% респондентов сказали, что челябинцы конфликтны. Почти столько же опрошенных заявили о лени, присущей жителям южноуральской столицы. Чаще всего такой ответ давали женщины. Каждый пятый назвал горожан безынициативными, а также пессимистами. А 14% отметили, что челябинцы лживые.

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