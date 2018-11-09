Южноуральца, зарубившего своих родителей топором, отправят на принудительное лечение

Фото с сайта sledcom.ru

40-летнего жителя Челябинской области, убившего своих родителей топором, признали невменяемым.

3 ноября 2017 года, в одном из домов Южноуральска мужчина совершил убийство отца и матери топором. В результате экспертизы его признали психически больным и поместили в стационар. Возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает суд.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета, будет решаться вопрос о принудительном лечении.

Фото с сайта sledcom.ru

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