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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Южноуральца, зарубившего своих родителей топором, отправят на принудительное лечение
09.11.2018 г. 15:01
Фото с сайта sledcom.ru
40-летнего жителя Челябинской области, убившего своих родителей топором, признали невменяемым.
3 ноября 2017 года, в одном из домов Южноуральска мужчина совершил убийство отца и матери топором. В результате экспертизы его признали психически больным и поместили в стационар. Возбуждено уголовное дело, сейчас его рассматривает суд.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета, будет решаться вопрос о принудительном лечении.
Фото с сайта sledcom.ru
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