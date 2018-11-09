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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Челябинская область заняла первое место на Урале по количеству приемных семей
09.11.2018 г. 14:49
На Южном Урале подвели итоги программы по устройству детей-сирот.
За 2017 год в Челябинской области количество детей, оставшихся без попечения родителей, уменьшилось на 40%. В первую очередь таких результатов удалось достичь благодаря расширенным мерам поддержки. С 2017 года приемным родителям увеличили ежемесячное пособие. Замещающим семьям, взявшим ребенка на воспитание, единовременно выплачивают 100 тыс. рублей и субсидию на жилье, а также предоставляют жилплощадь из спецфонда. Губернатор Борис Дубровский отметил, что меры поддержки приемных родителей будут совершенствоваться и дорабатываться.
«Хочется, чтобы как можно больше детей-сирот обрели семьи. И не важно, в какой форме это будет сделано: усыновление, опека или замещающая семья. Главное, чтобы ребенка окружали близкие люди, чтобы он чувствовал поддержку, участие и любовь, которые дает человеку семья», — подчеркнул глава региона.
Сейчас в Челябинской области проживают почти 9,5 тыс. приемных семей. В них воспитываются 11,5 тыс. детей. Помимо ежемесячного пособия, родителям компенсируют расходы на проезд, покупку предметов личной гигиены и игрушек. Также им выплачивают вознаграждение за воспитание — около 6 тыс. рублей, и единовременную субсидию на приобретение мебели — почти 30 тыс. рублей.
Фото с сайта k1news.ru
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