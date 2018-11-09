Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург начнется в 2021 году

Фото с сайта gubernator74.ru

Губернатор Борис Дубровский утвердил план-график работ по сооружению высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга.

Глава региона отметил, что проект поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев — ранее председатель правительства поручил включить уральскую магистраль в комплексный план развития инфраструктуры. «Перед нами стоит важная задача — нам надо войти в магистральный план. Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах», — отметил губернатор.

Гендиректор хозпартнерства «УСМ» Сергей Бревнов рассказал, что магистраль успешно прошла независимый аудит и первоочередная задача на данный момент — завершить формирование консорциума партнеров. В 2019 году планируется запустить изыскания и разработку проектной документации, а к 2020 — получить одобрение Главгосэкспертизы. Строительство перспективной магистрали предполагается начать в 2021 году. Сдать объект планируется к концу 2024 года.

Фото с сайта gubernator74.ru

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