- 66.2155р. + 0.1237
- 75.6711р. - 0.0106
-
09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург начнется в 2021 году
09.11.2018 г. 14:33
Губернатор Борис Дубровский утвердил план-график работ по сооружению высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга.
Глава региона отметил, что проект поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев — ранее председатель правительства поручил включить уральскую магистраль в комплексный план развития инфраструктуры. «Перед нами стоит важная задача — нам надо войти в магистральный план. Параллельно мы должны продолжать переговоры с крупнейшими кредитными организациями, которые заинтересованы в масштабных инвестпроектах», — отметил губернатор.
Гендиректор хозпартнерства «УСМ» Сергей Бревнов рассказал, что магистраль успешно прошла независимый аудит и первоочередная задача на данный момент — завершить формирование консорциума партнеров. В 2019 году планируется запустить изыскания и разработку проектной документации, а к 2020 — получить одобрение Главгосэкспертизы. Строительство перспективной магистрали предполагается начать в 2021 году. Сдать объект планируется к концу 2024 года.
Фото с сайта gubernator74.ru
- 09.11.2018 г. Дмитрий Медведев поручил внести ВСМ Челябинск — Екатеринбург в план магистральной инфраструктуры
- 24.10.2018 г. Борис Дубровский: Строительство ВСМ позволит создать на Урале третью по величине агломерацию в России
- 22.10.2018 г. Независимые эксперты одобрили проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург
- 25.09.2018 г. У минтранса нет денег на строительство ВСМ Челябинск — Екатеринбург
- 12.09.2018 г. Проект ВСМ Челябинск — Екатеринбург признали одним из самых дорогих в России