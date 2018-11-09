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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
«Единая Россия» назначила федерального куратора выборов губернатора в Челябинской области
09.11.2018 г. 13:38
Фото с сайта er.ru
Президиум генсовета партии «Единая Россия» утвердил уполномоченных, которые будут курировать избирательные кампании в 2019 году.
На Южном Урале куратором стал депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка. Он же будет отвечать за выборы депутатов в Салехарде.
Единый день голосования пройдет в России 8 сентября 2019 года. Выборы высших должностных лиц будут проходить в 15 регионах, в 13 население изберет депутатов региональных парламентов. В ряде территорий состоится голосование за депутатов местного уровня.
Фото с сайта er.ru
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