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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
В саткинской пятиэтажке произошла вспышка газа. Пострадали два человека
09.11.2018 г. 12:50
В Сатке в жилом доме произошла вспышка газа.
Сообщение об инциденте поступило в 11:25 в пятницу, 9 ноября. На первом этаже жилого дома вспыхнул бытовой газ. В результате пострадали два человека — 29-летний мужчина и 25-летняя девушка. Их на скорой доставили в Саткинскую городскую больницу.
Последствия вспышки ликвидировали силами восьми единиц техники и 21 человека. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, разрушений и повреждений конструкций не было. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.
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