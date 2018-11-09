В саткинской пятиэтажке произошла вспышка газа. Пострадали два человека

В Сатке в жилом доме произошла вспышка газа.

Сообщение об инциденте поступило в 11:25 в пятницу, 9 ноября. На первом этаже жилого дома вспыхнул бытовой газ. В результате пострадали два человека — 29-летний мужчина и 25-летняя девушка. Их на скорой доставили в Саткинскую городскую больницу.

Последствия вспышки ликвидировали силами восьми единиц техники и 21 человека. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе, разрушений и повреждений конструкций не было. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

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