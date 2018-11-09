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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
До конца года в 19 населенных пунктах Южного Урала протянут водопровод
09.11.2018 г. 12:44
В Челябинской области на улучшение водоснабжения выделили 320 млн рублей.
В рамках программы «Чистая вода» продолжится строительство очистных сооружений в Карабаше – в 2019 году там смонтируют часть оборудования, построят подстанцию и электросети. В эксплуатацию комплекс введут в 2020 году, благодаря ему улучшится качество воды в Аргазинском водохранилище.
К концу 2018 года 19 населенных пунктов области вновь обеспечат централизованным водоснабжением. Самый крупный проект — водопровод в поселке Смолино, который подключат к сетям Челябинска. Объект особенно актуален в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС — в 2020 году в поселке будут размещать международные делегации.
Всего на реализацию программы «Чистая вода» планируется потратить 320 млн рублей. Направить средства распорядился губернатор Борис Дубровский. «От качества и доступности водных ресурсов зависит здоровье и качество жизни южноуральцев», — подчеркнул глава региона.
Фото с сайта fedpress.ru
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