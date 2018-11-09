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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
Росприроднадзор наложил запрет на выбросы для челябинского завода
09.11.2018 г. 12:40
Фото с сайта pravmin74.ru
Челябинский филиал компании «Завод ТЕХНО» временно лишили разрешения на вредные выбросы.
Региональное управление Росприроднадзора выяснило, что предприятие по производству теплоизоляционных материалов нарушило допустимые нормативы загрязнения окружающей среды. В частности, завод превысил предельную концентрацию формальдегида. По результатам расследования Росприроднадзор приостановил действие разрешения на выбросы для филиала «Завода ТЕХНО».
Как отметили в пресс-службе ведомства, предприятие входит в список десяти крупнейших загрязнителей воздуха в Челябинске. Оно занимает первое место по выбросам фенола, второе — по формальдегиду, четвертое — по фториду водорода и шестое — по сероводороду.
Фото с сайта pravmin74.ru
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