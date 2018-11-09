С 2019 года в Челябинской области начнут отключать аналоговое телевещание

Фото с сайта pixabay.com

Южный Урал подготовили к переходу на цифровое телевидение.

В 2019 году аналоговое вещание в первую очередь отключат в населенных пунктах численностью до 100 тыс. жителей. Для просмотра цифровых каналов к телевизору потребуется подключать специальную приставку, если он не оснащен встроенным тюнером. Губернатор Борис Дубровский подчеркнул, что на местах необходимо объяснить людям порядок перехода на цифровое вещание.

«Важно понимать, что есть граждане пенсионного возраста, которые купят приставки и не смогут их настроить, поэтому нужно привлекать волонтеров, чтобы помогали», — отметил глава региона.

Льготным категориям населения — малообеспеченным семьям, участникам и инвалидам Великой отечественной войны и их вдовам — расходы на приобретение приставки возместят за счет бюджета. 37 тыс. южноуральцев в 142 населенных пунктах окажутся вне зоны покрытия цифрового вещания — им на покупку и установку антенн выплатят компенсации в размере до 6,5 тыс.рублей.

Фото с сайта pixabay.com

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