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Разворот
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09.11.2018 г. | 11:47Гости эфира: Захаров Константин
«Единая Россия» 9 ноября на отчетной региональной конференции определяет пути обновления партии
09.11.2018 г. 12:11
Фото с сайта er.ru
«Единая Россия» 9 ноября на отчетной региональной конференции определяет пути обновления партии. А стоит ли что-то обновлять? Обсудим тему сегодня в программе «Разворот» на «Челябинском эхе».
Гость в студии – депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров.
Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».
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