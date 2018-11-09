Фото с сайта er.ru

«Единая Россия» 9 ноября на отчетной региональной конференции определяет пути обновления партии. А стоит ли что-то обновлять? Обсудим тему сегодня в программе «Разворот» на «Челябинском эхе».

Гость в студии – депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров.

Присоединяйтесь к разговору в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».

Все новости за 09.11.2018 г.»